عمليات البصرة تنوه لتفجير "تحت السيطرة" صباح الغد

وقالت قيادة العمليات في بيان، "تعلن قيادة عمليات البصرة ومن خلال أمرية معالجة القنابل غير المنفلقة عن إجراء تفجير مخلفات حربية (تحت السيطرة) في منطقة الرميلة الجنوبية يوم غد الثلاثاء 6 آب 2024".

وحدد البيان وقت التفجير "من الساعة 7 صباحاً لغاية الساعة الـ9 صباحاً".