إصابة جنديين أمريكيين بقصف "عين الأسد"

أفاد مصدر أمني، بإصابة جنديين أمريكيين بقصف قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اثنين من الجنود الامريكيين اصيبوا نتيجة هجوم عين الاسد".