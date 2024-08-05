إعلام أمريكي يكشف عن اغتيال "قيادي حوثي" في العراق

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن اغتيال "قيادي حوثي" قرب العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الصحيفة، أن "غارة أمريكية قرب بغداد قتلت الأسبوع الماضي قياديا ينتمي لجماعة أنصار الله (الحوثيون) مختصا في تصنيع المسيّرات".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أن "الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأمريكية"، ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل.