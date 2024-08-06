حصيلة جديدة لإصابات الأمريكيين بعد هجوم عين الأسد

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن خمسة على الأقل من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في الهجوم على قاعدة عين الأسد، فيما قال مصدران أمنيان عراقيان إن صاروخين من نوع كاتيوشا أطلقا على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق.وقال مصدر أمني عراقي إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة، ولم يتضح ما إذا كان الهجوم مرتبطا بتهديدات إيران بالرد على مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية.فيما قال المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن أحد الأميركيين المصابين أصيب بجروح خطيرة، وأضافوا أن عدد الضحايا استند إلى تقارير أولية قد تتغير.وأضاف أحد المسؤولين أن "موظفي القاعدة يقومون بإجراء تقييم للأضرار بعد الهجوم"، بحسب رويترز.