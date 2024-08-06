واجب الفجر.. اعتقال 66 متسولًا وأجنبيا مخالفا خلال 8 ساعات

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه خلال الساعات الثمان الماضية، تم اعتقال 49 مخالفا لشروط الإقامة في مناطق متفرقة من جانب الرصافة ببغداد ومن جنسيات مختفة".وأضاف ان "حصيلة الاعتقال تضمنت أيضا 17 متسولا بين رجال ونساء".