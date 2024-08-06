بغداد.. عصابة مختصة بالسرقة تقع في قبضة الامن

وذكرت القيادة فقي بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة، حيث تمكنت قوة من فوج طوارئ بغداد الكرخ/السادس بالاشتراك مع مفارز من (مكتب مكافحة اجرام/الطارمية، استخبارات وامن الطارمية) من القاء القبض على "عصابة للسرقة" مكونة من شخصين اثنين أقدما على سرقة عجلة أحد المواطنين بالقرب من مستشفى الطارمية شمالي العاصمة".وأضافت، ان "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات تفيد بحادث سرقة من قبل مجهولين، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه للمكان وبعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة تم الوصول الى الجناة واعتقالهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما العجلة المسروقة ودراجة نارية".وأشارت الى انه "تم تسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".