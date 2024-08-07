تشخيص عناصر أمنية "متواطئة".. وعيد ينتظر "العصيان العشائري" ومسانديه في ديالى

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم تشخيص اغلب العناصر التي قامت بتحدي القانون بديالى وستقوم قوة أمنية واستخبارية باعتقالهم وفق قرارات قضائية".وأشار الى انه "ستتم إحالة جميع الضباط والمنتسبين الى محاكم قوى الأمن الداخلي الذي قاموا بالتواطؤ مع عناصر قامت بتحدي القانون".وأكد أن "قيادة شرطة ديالى باشرت بإجراءات رادعة بحق من قام بتحدي القانون في قضاء المقدادية، ورصدت مجموعة من المتخاذلين من منتسبيه الذين سيتم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم نتيجة تخاذلهم وعدم اداءهم واجبهم".وشهد قضاء المقدادية بمحافظة ديالى يوم امس، اغلاق العديد من الدوائر الحكومية بينها مركز شرطة على يد عناصر من عشيرة بني تميم الرافضة لجلسة مجلس محافظة ديالى وانتخاب محافظ جديد للمحافظة بدلا من مثنى التميمي، حيث يطالب بنو تميم في ديالى بان يكون المحافظ منهم تحديدًا.واقام مجلس محافظة ديالى يوم الخميس الماضي جلسته في بغداد بعد 6 اشهر من العرقلة، وانتخب عدنان الجاير عن ائتلاف دولة القانون محافظا، فيما تم منح رئاسة المجلس لعمر الكروي عن السيادة، وحصل تقدم على نائبي المحافظ الفني والإداري، وحصلت عصائب أهل الحق على منصب نائب رئيس المجلس.