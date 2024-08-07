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الثقافة تكتشف 90% من المرافق السياحية ببغداد "تمارس اعمالا مشبوهة"
أمن
2024-08-07 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
كشفت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، ان 75 من اصل 82 مرفقا سياحيا في بغداد تمارس "اعمالا مسيئة للمجتمع".
وقال مدير عام دائرة التفتيش والمتابعة بالهيئة التابعة لوزارة الثقافة، مؤيد هيثم رسن، إن "قرار غلق الـ75 مرفقا سياحيا، جاء بعد ورود شكاوى من أهالي الكرادة لمكتب رئيس الوزراء، الذي شكل لجنة برئاسة مدير المكتب وعضوية دائرته".
وبين أن "اللجنة رصدت من خلال جولتها للمرافق السياحية الـ 82 المتواجدة في بغداد، أن 75 منها تمارس أعمالا مخالفة للرأي العام وتسيء للمجتمع، ولم تسجل بهيئة السياحة، إضافة إلى تسجيل نشاط بعضها بأسماء وهمية كمطعم أو قاعة أعراس".
وأشار إلى أن "الهيئة استخدمت العقوبات النمطية لهذه المحال وأحالت أصحابها على القضاء"، مؤكدا "أهمية الأمن السياحي بالشراكة مع القوات الأمنية وعمليات بغداد والهيئة، في تنفيذ القرارات الصادرة منها، ومتابعة المخالفات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
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