مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وبحسب موقع "روسيا اليوم" أعلن الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي شلومي وشتولا بالجليل الغربي، فيما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنه تم إطلاق عدد من الصواريخ تجاه مستوطنة شتولا.وأضاف الموقع أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت فيها دراجة نارية في بلدة جويا قضاء صور، وقد تضررت سيارة صودف مرورها بالمكان أثناء الغارة.بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان استهداف موقع الراهب ‏الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة.