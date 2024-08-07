اعتقال متهمين باستهداف قاعدة عين الاسد في الانبار

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 4 اشخاص من المشتبه بهم باستهداف قاعدة عين الأسد خلال الايام الماضية".يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أميركيون لـ "رويترز" إن ما لا يقل عن 7 جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عين الأسد.وذكر المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم نشر هوياتهم، أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة. وذكروا أن عدد الجرحى يستند إلى معلومات أولية يمكن أن تتغير.وقال أحد المسؤولين إن "العسكريين بالقاعدة يجرون تقييما للأضرار بعد الهجوم".