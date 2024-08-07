إصابة شخص بإطلاق نار في ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإصابة شخص بإطلاق نار في محافظة ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحا يستقل دراجة نارية اطلق النار تجاه شخص في قضاء الكحلاء في ميسان".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار تسبب بإصابته بجروح من دون معرفة سبب ذلك".