مقتل امرأة طعناً بالسكين داخل منزلها في بغداد

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن شخصا مجهولا اقتحم منزلا ضمن منطقة الغزالية وأقدم على قتل صاحبة المنزل - مواليد العام 1978 - مستخدما آلة حادة (سكين)، مشيرا الى ان القاتل لاذ بالفرار الى جهة مجهولة.وبحسب المصدر، فان المرأة كانت وحدها داخل المنزل، ووصلت قوة امنية وصلت مكان الحادث وقامت بتتبع كاميرات المراقبة لمعرفة الجاني.