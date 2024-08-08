بعد التحذيرات واللغط.. بيان أمني رسمي حول ما يجري بالشريط الحدودي العراقي السوري

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية من ابطال قيادة قوات الحدود، تشهد العراقية السورية استقراراً امنياً كبيراً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها، مشيرة الى تقدم قطعات الجيش العراقي في خط الصد الثاني اسناداً ودعماً كبيراً لقوات الحدود داخل العمق العراقي.وأضاف البيان انه عبر انتشار مكثف وممارسات امنية ليلية ونهارية نفذتها قوات الحدود هذا اليوم الثامن من آب بعثت من خلالها رسالة اطمئنان الى ابناء الشعب العراقي عن جاهزية القوات الامنية واستقرار الوضع الامني على الشريط الحدودي العراقي السوري.وأفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بوجود مخاطر تهدد الحدود العراقية – السورية من جهة محافظة نينوى بعد سيطرة جماعات مسلحة من العشائر العربية في دير الزور على عدة قرى بمحيط القواعد الأمريكية بعد معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية.كما وجّه آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي حميد الياسري أمس، عناصر اللواء إلى الاستنفار العسكري في مناطق الجزيرة بمحافظة نينوى وحماية الحدود العراقية السورية.وتأتي العمليات الاستباقية للقوات الأمنية هذه على خلفية إطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح معتقلين لديها في مناطق شرقي سوريا.