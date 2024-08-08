ثلاث إصابات على الأقل بنزاع عشائري في ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بنزاع عشائري في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع قبل قليل، قرب الغراف على خلفية خلاف سابق".

وأضاف أن "الحصيلة الأولية ثلاثة جرحى واحتراق سيارة مع مضيف"، مشيرا الى "وصول قوات امنية كبيرة لمكان الحادث".