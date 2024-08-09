سلسلة حوادث امنية في بغداد.. سرقة وقتل ومحاولة انتحار

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على أحد عمال صيرفة بعد ورود معلومات بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين"، مشيرا الى انه "تم تقديم شكوى من قبل أحد للمواطنين بالنصب عليه مبلغ قدره ٣٠ مليون دينار عراقي، والعمل مستمر للتوصل الى اصحاب الشركة ضمن منطقة الحارثية".ومن جانب اخر، أكد المصدر، انه "تم انقاذ شاب تولد 97 اثناء محاولته رمي نفسه من اعلى جسر الجادرية بدافع الانتحار"، مبينا انه "حسب المعلومات الشاب يعاني من ضغوطات نفسية".وأضاف، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن مدينة الصدر، ما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة"، لافتا الى ان "قوة امنية بحثت عن المتهمين الـ 6 لغرض القبض عليهم وداهمت منازلهم المتهمين، وتم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والبحث لا زال مستمراً".