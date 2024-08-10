برلماني يطالب بتنظيف قيادة شرطة الطاقة من المتواطئين مع مهربي النفط

وقال الحيدري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد تنفيذ عملية أمنية ناجحة من قبل جهاز الأمن الوطني، اثمرت عن ضبط عصابات مختصة في تهريب النفط في محافظة البصرة، والمفاجأة كانت بمساعدة عناصر من شرطة الطاقة".وأضاف: "تواطئ منتسبي شرطة الطاقة مع عصابات التهريب يعيد للاذهان اعتقال وتورط مديرها السابق الى استمرار بعض العناصر الفاسدة في مساعدة شبكات التهريب"، مطالباً وزير الداخلية عبد الأمير الشمري "بفتح تحقيق عاجل والكشف عن جميع المتورطين في قيادة شرطة الطاقة واعادة النظر بقيادتها وضوابطها".