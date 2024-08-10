مسلحون يقتلون نجل شيخ عشيرة في الفلوجة

أفاد مصدر أمني، بمقتل نجل شيخ عشيرة في الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين فتحوا النار تجاه نجل شيخ عشيرة أمام منزله في مدينة الفلوجة ما اسفر عن مقتله".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية اتخذت اجراءات في مخارج المدينة ومداخلها في سبيل الوصول إلى الجناة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.