عبوة وقنابر هاون وعتاد BKC.. عملية استباقية شمالي بغداد

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا الامنية في قيادة عمليات بغداد، نفذت القوات الخاصة بالتنسيق مع القطعات الماسكة من ابطال الفرقة السادس ،واجب تفتيش لبستان حسيبه في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضاف البيان، انه "من خلال العمل الأمني المكثف تمكنت القوة المنفذة للواجب من العثور على عبوة ناسفة ومسطرة تفجير و10 قنابر هاون عيار 60 ملم، فضلا عن كمية من عتاد BKC ، اذ تم التعامل مع المواد المضبوطة اصولياً".