تحذيرات امنية من خطر قد يصل لحدائق المنازل العراقية

السومرية نيوز – امني

كشفت مصادر امني، عن ضبط منازل ومناطق عدة من العراق تزرع موادا مخدرة أو نباتات تدخل في صناعة المخدرات بضمنها "داتورا والخشخاش".

وقالت المصادر في تصريحات صحفية ان "عصابات الاتجار بالمخدرات بدأت تنتج المخدرات وتزرع النباتات التي تساعد في إنتاج بعض المواد المخدرة"، مشيرة إلى أن "هناك استغلالاً لبعض المناطق الزراعية، وتحويلها إلى مناطق زراعة المواد المخدرة".

وتابعت المصادر أن "الفترة المقبلة ستشهد حملات تفتيش للمناطق الزراعية بالتعاون مع وزارات الصحة والبيئة والزراعة، من أجل منع تكرار مثل هذه الحوادث"، مؤكدة أن "الجهود المحلية من المواطنين تعتبر من أهم مصادر المعلومات، وقد توصلنا خلال الفترات الماضية إلى حدائق منزلية استخدمت لزراعة المخدرات".

وتنفّذ القوات الأمنية العراقية بوتيرة شبه يومية، وفي عموم المحافظات، حملات لاعتقال تجار المخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتساع.

وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات انتشاراً واسعاً، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سوريا.

وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة اتّساعاً خطراً، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن ضبط مزرعة بمساحة تصل إلى 7 دونمات، مزروعة بنبتة "داتورا" المخدرة في المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد، في حادثة ليست الأولى من نوعها في البلاد، إذ شهدت الفترات السابقة حوادث من هذا النوع.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، في بيان أمس الجمعة، إنه "وفقاً لمعلومات تلقاها الجهاز تفيد بوجود نبات داتورا المخدرة، شرعت مفارز الجهاز وبالتنسيق مع الجهات المختصة بواجب كشف النبتة وإتلافها، وتم العثور على النبتة في مناطق متفرقة من منطقة اللج، وضبط وإتلاف مساحة تقدر بنحو 7 دونمات وفق محضر أصولي".