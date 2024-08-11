"لانتمائهم الى فرقتي القادسية ونهاوند".. القبض على 10 عناصر في كركوك

السومرية نيوز – امني

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة كركوك اليوم الأحد، القبض على عشرة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعـش.

وذكر بيان للاستخبارات الاتحادية ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك نفذت عمليات نوعية وبجهود استخبارية ومتابعة ميدانية، مكنتها من إلقاء القبض على (10) إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الارهـابي".

وأضاف البيان؛ أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن انتمائهم للتنظيم الإرهابي (فرقة القادسية وفرقة نهاوند)، كما اعترفوا عن قيامهم بعدة هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية وتفخيخ عدة عجلات تم تفجيرها على المواطنين الآمنين في وقت سابق".

وأشار إلى أنه "تم تصديق أقوالهم قضائياً وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".