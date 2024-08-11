اعتقال خمسة أشخاص قاموا بتهديد مواطنة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، باعتقال خمسة أشخاص قاموا بتهديد مواطنة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "القت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بفوج طوارئ بغداد الرصافة السابع، القبض على (٥) اشخاص لقيامهم والتهجم والتهديد العشائري على احد الدور السكنية (تسكنه مواطنة من الطائفة المسيحية) ضمن منطقة زيونة".

وأضاف المصدر أن "ذلك جاء خلال استنجاد المواطنة بالمفارز المتواجدة ضمن المنطقة"، مشيرا الى أنه "على الفور تم تفتيش المنطقة القبض عليهم ليتم ايداعهم التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".