حادث عنيف في الديوانية.. سايبا مخطئة "انتحرت" بشيروكي وقتلت ركابها (صور)

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، انه "بالساعة ٢٠٥ من يوم ٢٠٢٤/٨/١٢ وقع حادث تصادم على طريق ديوانية قضاء السنية، بين العجلة الاولى نوع سايبا اجرة وسائقها تولد ٢٠٠٢ عمله كاسب، وكان برفقته المتوفيان امراة ورجل لا يحملان اي مستمسك".وأضاف ان "العجلة الثانية جيب شيروكي وسائقها مصاب تولد ١٩٩٨ عمله كاسب ومصاب بكدمات"، مشيرا الى انه "تم اجراء المخطط المروري وكانت نسبة الخطأ على العجلة الأولى السايبا 80%".