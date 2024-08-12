إغلاق عدد من الفنادق والخانات في الكاظمية شمالي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار خلال الزيارة الأربعينية، نفذت قطعاتنا الأمنية في فوج طوارئ الكرخ الاول (حماية العتبة الكاظمية المقدسة) بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، عدد من واجبات البحث والتفتيش المناطقي وتدقيق معلومات النزلاء ضمن حاسبة المطلوبين في مدينة (الكاظمية المقدسة)".وأضافت القيادة، أن "القطعات أغلقت عددا من الفنادق والخانات لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة والسفر وفق محضر غلق أصولي".