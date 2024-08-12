الداخلية تصدر توجيهاً يخص المستحقات المالية لهذه الفئات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمراراً في نهجه بدعم أسر الشهداء والجرحى الأبطال والمتقاعدين، وكذلك جميع المنتسبين، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بصرف مستحقات السنوات السابقة العائدة لمنسوبي دوائر الوزارة والتشكيلات ذات الموازنات المستقلة التابعة لها".وأضاف البيان، انه "وفقاً لهذا التوجيه تدعو مديرية الشؤون والمالية جميع المستحقين الى مراجعة مقر مديرية الشؤون المالية/ مديرية الحسابات/ قسم الرواتب لغرض الشروع بإجراءات صرف (الرواتب السابقة ومكافآت نهاية الخدمة ومعاملات الشهداء والجرحى)".