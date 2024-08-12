انتحار ووفاة سوري واحتراق عجلة.. ماذا حصل في بغداد خلال ساعات؟

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، بتسجيل حوادث متفرقة في العاصمة بغداد مساء اليوم الاثنين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "منتسبا في الشرطة الاتحادية اقدم على الانتحار اثناء الواجب باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه نوع بندقية داخل سيطرة مدخل الحميدية شرق العاصمة"، مبينا انه "لم تعرف اسباب الانتحار".

وأضاف انه "في حادث اخر تم تسجيل حالة وفاة مشتبه به لنزيل سوري الجنسية داخل غرفة في احد فنادق منطقة السعدون وسط بغداد"، مشيرا الى ان "هناك اثار دماء على وجه المتوفي".

وفي حادث ثالث، ذكر المصدر ان "سيارة مدنية احترقت بعد انقلابها نتيجة فقدان السيطرة عليها في نفق منطقة الطالبية، ما أدى الى اصابة سائقها وشخص اخر كان يستقلها معه"، لافتا الى انه "تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج".