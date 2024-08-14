مواجهات مسلحة تنتهي بمقتل تاجر ممنوعات وإصابة مدير شؤون مخدرات الديوانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال أبطال المديرية في محافظة الديوانية حققت نصراً جديداً في حربها ضد تجار هذه السموم الذين باعوا ضمائرهم وارتضوا لأنفسهم الخزي والعار في إلحاق الضرر بأبناء شعبهم غير آبهين بما تفرزه نتائج أعمالهم الإجرامية من مخاطر جمة على الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي في البلاد".وأضافت الوزارة، أن "فجر هذا اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أب الحالي شهد بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة عبر جمع المعلومات والتعقب والتحري لتحركات المجرمين، أوصلت الأبطال إلى اثنين من كبار تجار المخدرات في المحافظة بعد نصب كمين محكم لهما في منطقة الحمزة الشرقي واشتبكت معهما بعد حصول تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمنية والمطلوبين".وتابعت الوزارة، أن "المواجهات اسفرت عن مقتل احدهما وأصيب الأخر الذي ما زالت عملية البحث والتحري عنه مستمرة بعد أن لاذ بالفرار، وضبطت القوة الأمنية المنفذة للعملية أسلحة استخدمها تجار المخدرات" .وبينت الوزارة، كما أسفرت العملية أيضا عن إصابة مدير شؤون المخدرات في المحافظة اصابة متوسطة نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة" .