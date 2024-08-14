مصدر يكشف عن تغييرات إدارية في وزارة الدفاع

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التغييرات شملت إعفاء جبار ثجيل الحيدري من مهام الأمين العام لوزارة الدفاع لإكماله السقف الزمني بالمنصب".وأضاف المصدر، أن "الفريق شوان مظهر علي ان تكليفه بمهام الأمين العام لوزارة الدفاع"، مشيرا الى "نقل مدير عام النهج والدفاع الدكتور تميم إلى منصب نائب الأمين العام لوزارة الدفاع".