ضبط 30 جهازاً دولياً و 3000 فيشة.. الأمن يداهم صالة قمار وسط بغداد

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إنه "وردت معلومات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بوجود صالة خاصة بلعبة القمار ضمن منطقة الكرادة محلة 902، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم الكرادة وامر اللواء الثالث الشرطة الاتحادية وأمر قاطع نجدة الكرادة ومعاون امر الفوج الثاني شرطة اتحادية وضابط مركز شرطة العلوية ومدير استخبارات الكرادة والأمن السياحي في الكرادة".وأشار إلى أنه "تم ضبط أجهزة دولية للعبة القمار تبلغ عددها 30 جهازاً، وفيشة للعبة القمار عددها ما يقارب 3000 فيشة تقريباً"، لافاً إلى "القاء القبض على 6 متهمين"، مؤكداً "إجراء اللازم من قبل الأمن السياحي في الكرادة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".