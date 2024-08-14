توجيه من الداخلية بفتح طريق "مختصر" لزائري الأربعينية

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين وجهت بفتح جسر الفاضلية بين محافظات (بغداد، بابل، كربلاء المقدسة) في منطقة جرف النصر وهو طريق مختصر الى كربلاء".وبين، أن فتح ذلك الجسر سيكون "في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم غد الخميس 15/8/2024 لتسهيل حركة وانسيابية الزائرين خلال هذه المناسبة الخالدة وسيكون هذا الطريق مخصص للعجلات فقط ذهاباً واياباً".