في الديوانية.. امرأة تعترف بقتل زوجها بمساعده أولادها

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الأربعاء، عن اعتراف امرأة بقتل زوجها بمساعده أولادها في المحافظة.

وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان، إنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، وبمتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام، وبعد التحقيق الأصولي مع احد المتهمات التي ادعت في وقت سابق أختفاء زوجها لحظة خروجه من المنزل وهو يحمل معه مبلغ من المال قدره 100 مليون دينار، حيث اعترفت بقتل زوجها بواسطة مسدس يعود للمجنى عليه بمساعدة أولادها".

وأضاف البيان أن أولادها "قاموا بسحبه إلى الدار ودفنه في الحديقة الخلفية"، مشيرا الى أنه "تم تصديق أقوالهم قضائيا وإجراء كشف الدلالة، تمهيدا لاحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل".