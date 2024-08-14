تحرير مختطف واعتقال خاطفيه في ذي قار

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعملية نوعية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت قيادة شرطة ذي قار بجهود مشتركة من مكافحة اجرام ذي قار ومكافحة اجرام بابل من تحرير مختطف يسكن محافظة بابل والقاء القبض على خاطفين اثنين من سكنة قضاء سوق الشيوخ".

وأضاف البيان "اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة وتم توقيفهما استنادا للمادة 421 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق اصوليا".