بغداد.. تحرير فتاة "محتجزة" واعتقال 5 أشخاص بينهم باكستاني

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على خمس اشخاص بينهم فتاة واحدهم يحمل الجنسية الباكستانية داخل احدى شقق منطقة السيدية".

وأضاف المصدر أنه "تم تحرير فتاة تولد 2006 كانت محتجزة داخل الشقة من قبل الاشخاص المعتقلين"، مشيرا الى "ضبط سلاح نوع بندقية وثلاث رمانات هجومية".