ضبط 4 مخازن كتب "مسربة" من وزارة التربية في سوق الشعب (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الخطط الأمنية المرسومة لإسناد الخطة الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية وملاحقة عصابات الجريمة بكافة انواعها، تمكنت قوة من الفرقة (الخامسة) شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفرزة من (أمن بغداد، وزارة التربية) وبعد ورود معلومات دقيقة، من ضبط (٤) مخازن كتب دراسية مسربة من (وزارة التربية) وذلك في سوق الشعب شمال شرقي بغداد".وأضافت القيادة، أن "القوة سلمت المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة".