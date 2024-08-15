ضبط 80 جهازا دوليا للعب القمار في الكرادة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود صالة خاصة للعب القمار ضمن منطقة الكرادة، ليتم تشكيل فريق عمل متكامل من قسم شرطة الكرادة ومركز العلوية ونجدة الكرادة وبالتعاون مع الأجهزة الامنية الأخرى".وأضافت القيادة، أن "الفريق توجه إلى المكان ومداهمته حيث تم القبض على عدد من الاشخاص المخالفين وضبط اجهزة دولية عددها (٨٠) جهازا خاصا للعب القمار مع فيش ومعدات أخرى"، مشيرة الى "تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة أصوليا ".