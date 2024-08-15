من المنافذ البرية والجوية.. إحصائية رسمية لعدد الزوار الأجانب الداخلين الى العراق

وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العراق أستقبل نحو (900) ألف زائر من جميع المنافذ البرية والجوية منذ 5 آب الجاري ولغاية يوم 14 من الشهر ذاته"، مشيرا الى انه "من المؤمل ان تتوافد اعداد مليونية خلال الأيام المقبلة".في المقابل، أعلن نائب وزير الداخلية الايراني ورئيس لجنة الأربعين المركزية مجيد مير احمدي، اليوم الخميس، إن 900 ألف زائر من زوار الاربعين غادروا البلاد عبر المنافذ الحدودية الستة إلى العراق.