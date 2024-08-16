ضبط "ماريغوانا" في النجف

وقال ميري في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة عمليات امنية استخبارية دقيقة، القت مديرية شؤون مخدرات بابل بالتنسيق مع مديرية شؤون مخدرات النجف الأشرف القبض على شبكة خاصة بتجارة المواد المخدرة مكونة من خمسة متهمين في محافظة النجف الاشرف".وأضاف ان "المتهمين بحوزتهم (6) كيلو غرام من مادة (الماريغوانا) المخدرة وتم ايداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي وفق احكام المادة (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل ".