"يريد الشهرة".. الداخلية توضح حول منتسب طلب رفع العلم العراقي بصف دراسي في الأردن

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً لأحد منتسبي وزارة الداخلية _ قيادة قوات الحدود وهو يطلب رفع العلم العراقي داخل صف دراسي في المملكة الأردنية الهاشمية".وأضاف البيان أن "الوزارة تود توضيح أن هذه الدورات جزء من مساعدات دولية بدون مقابل، وهي دورات أسهمت في تطوير كفاءة مقاتلي قوات الحدود وتقام في الأردن ولا يشترط فيها وجود علم عراقي داخل الصف الدراسي كونها مؤسسة عسكرية وتدريبية أردنية، ويتم رفع العلم العراقي عند تخرج الدورة، كما يمنع دخول الهواتف الى داخل المؤسسة التدريبية، حيث قام المنتسب بإدخال هاتفه بطريقة ممنوعة متجاوزاً الانظمة والقوانين لهذه المؤسسة واتفق مع زميله على تصويره أثناء القيام بحركته، وارسال المقطع الى أخيه لنشر الفيديو وتحقيق غايات شخصية هدفها الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً الضابط العراقي المسؤول عنه في الدورة، مما سبب إحراجاً بين قيادة قوات الحدود والمؤسسات التدريبية في المملكة الأردنية الهاشمية، توقفت بسببها دورات مهمة كانت تقام فيها".وتابع أنه "وعلى إثر ذلك شكلت الوزارة مجلساً تحقيقياً بحق المنتسب أعلاه وأودعته التوقيف على ذمة التحقيق".