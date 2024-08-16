تسليب صاحب منفذ توزيع رواتب ومصرع عامل أجنبي في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تعرض صاحب منفذ لتوزيع الرواتب للتسليب بمبلغ قدره ١٥ مليون دينار عراقي بعد تهديده بالسلاح من قبل شخص مجهول يستقل دراجة نارية من امام محل صاحب المنفذ ضمن منطقة المشتل".وأضاف، ان "عامل بنغلاديشي الجنسية لقي مصرعه نتيجة سقوطه في حوض طحن الطحين داخل المعمل الذي يعمل به ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد".