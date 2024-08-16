احرق سيارته واتهم اخرين.. حل لغز جريمة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على متهم أقدم على حرق عجلته واتهام اشخاص اخرين بالجريمة".وأضاف: "بعد ورود اخبار بوجود حادث حريق عجله ضمن منطقة الحسينية على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة الزهور، حيث تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التعرف على المتهم وتبين انه (صاحب العجلة) حيث قام بحرق عجلته واتهام اشخاص اخرين بسبب خلافات مادية بينهم ".وأشار المصدر الى انه "تم إيداع المتهم التوقيف بتهمة تضليل العدالة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".