إصابة شخصين بنزاع مسلح شرقي بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده اندلاع اشتباك مسلح وتبادل اطلاق نار في منطقة حي النصر شرقي العاصمة بغداد".وأوضحت، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث مشاجرة واطلاق نار في منطقة حي النصر/ البحث العلمي شرقي العاصمة بغداد، على الفور شرعت قوة مشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والتوجه لمكان الحادث، وتطويقه، تبين وجود مشاجرة بالاسلحة مما ادى الى اصابة شخصين اثنين اثر اطلاق نار وتم نقلهما الى المستشفى".واضاف البيان، أنه "بعد التحقيق الاولي وجمع المعلومات والتحري حول ذلك تم التوصل الى احد الجناة واعتقاله وضبط بحوزته سلاح الجريمة وتسليمه الى الجهات المختصة بعد أقامة دعوة قضائية من قبل ذوي المجنى عليهما لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".