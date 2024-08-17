هل تم تحديد موعد جديد لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق؟

السومرية نيوز – امني

أعلنت وزارة الخارجية في بيان، إن بغداد أعلنت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب "التطورات الأخيرة".

وأضافت الوزارة في البيان إن اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية التي تضم مسؤولين من البلدين ناقشت تفاصيل سحب المستشارين من المواقع العسكرية".

وجاء في البيان "ركزت أعمال اللجنة العسكرية العليا خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظيم داعش بهدف الوصول إلى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب، وعلى هذا الأساس سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق وشملت هذه النقاشات تفاصيل تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، موضحا انه "لم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى".

وبين "كنا قريبين جدا من الإعلان عن هذا الاتفاق ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".

الا ان مسؤول بوزارة الخارجية ذكر لرويترز إن "من المتوقع الإعلان عن انتهاء وجود قوات التحالف، في أوائل ايلول المقبل".

وذكرت المصادر، ان "العراق يريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في الانسحاب، في ايلول القادم، وإنهاء عمل التحالف رسميا، بحلول سبتمبر عام 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية وفق تفاوض جديد.