ثلاث إصابات بمشاجرة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، بإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدم فيها الاسلحة البيضاء و(الطابوق) لسبب غير معروف".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل إصابة ثلاثة أشخاص من طرفي المشاجرة ضمن منطقة المصلحية في قضاء الطارمية".