إحباط مخطط لتسميم زوار الأربعينية بمادة (فوسفيد الخارصين)

السومرية نيوز – محلي

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإحباط مخطط لتسميم زوار الأربعينية بمادة (فوسفيد الخارصين).

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بنية عصابات داعش الإرهابية باستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين من خلال تسميم الأطعمة والمشروبات باستخدام مواد مجهولة"، مبينا انه "تم الحصول على عينة منها وإحالتها إلى الجهات المختصة لتحليلها".

وأضاف "بعد إجراء الفحوصات المختبرية تبين أنها مادة (فوسفيد الخارصين) وهي مادة شديدة الخطورة وتؤدي إلى التسمم الحاد عند تناول الأطعمة الملوثة بها أو استنشاق أبخرتها وقد، كما يتم استخدامها في محاولات الانتحار"، لافتا الى انه "تم التنسيق مع أصحاب المواكب الحسينية لتكليف عناصر من نفس الموكب بمهمة مراقبة الأطعمة، بعد تسجيل أسمائهم والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بعملية إعداد وتهيئة الطعام للزائرين، وتخصيص عناصر أمن بالقرب من المواكب لنفس الغرض أيضاً".