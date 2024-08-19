المهن الصحية يبدأون صباحهم بالاحتجاج امام وزارة المالية وأجواء امنية مشددة

وقال مراسل السومرية نيوز ان العشرات من خريجي شريحة ذوي المهن الطبية في بغداد دفعة 2023 تظاهروا امام وزارة المالية للمطالبة بالتعيين، مؤكدا وجود انتشار مكثف لقوات حفظ القانون بالقرب من الوزارة.وقالت منصات تابعة لذوي المهن الصحية ان قوات مكافحة الشغب تجبر المتظاهرين على التراجع وتفريقهم، وسط مخاوف من حدوث احتكاكات ومصادمات.ويتظاهر ذوو المهن الصحية احتجاجا على عدم تعيينهم التعيين المركزي وفق ماينص عليه القانون، حيث قامت وزارة المالية والصحة بتعيين 29 الف خريج من اصل 60 الف خريج فقط، حيث ان وزارة الصحة تؤكد عدم حاجته للكثير من التخصصات ولاسيما طب الاسنان والصيادلة وتقنيي المختبرات والمحللين.