معسكران متقابلان ودماء.. مشاهد من الطف أمام وزارة المالية

واظهرت مشاهد حصلت عليها السومرية نيوز، ملاحقة عناصر مكافحة الشغب لعدد من الخريجين المتظاهرين وضربهم بالأرجل وباستخدام العصا المعدنية، ومحاصرتهم تحت احد الجسور قرب وزارة المالية ومنعهم من تجاوز سياج الجسر.وتعرض عدد من المتظاهرين لضربات في الرأس تسببت بسيل الدماء في حالة متكررة عما حدث امام وزارة الصحة الأسبوع الماضي.ويطالب ذوو المهن الصحية بأكثر من 30 الف درجة وظيفية من المفترض تخصيصها لهم من اصل 60 الف درجة تعيين مركزي، غير ان وزارتي المالية والصحة قامتا بتعيين 29 الف شخص فقط واستثناء اكثر من 30 الف اخرين معظمهم من التخصصات التي تقول وزارة الصحة انها لاتحتاجها من أطباء اسنان وصيادلة وتقنيين ومحللي مختبرات.ويتوقع مراقبون تصاعد حالات الاحتجاج على التعيينات خلال الأشهر المقبلة مع اغلاق الحكومة أي حديث عن التعيينات بسبب ارتفاع الانفاق وقيام الحكومة الحالية أساسا بتثبيت وتعيين قرابة مليون موظف خلال عام واحد بنسبة زيادة تفوق الـ30% من اجمالي الموظفين.