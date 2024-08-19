مصرع وإصابة 4 زوار بحادث سير في تقاطع الدرويش جنوب غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير غير مقصود وقع في تقاطع الدرويش جنوب غربي بغداد، اثناء عبور الزائرين للتقاطع، ما أدى الى تعرضهم لحالة دهس من إحدى المركبات المدنية، لقي على إثرها 2 مصرعهم وإصابة 2 آخرين بجروح".وأضاف المصدر، أن "المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".