تحذير للمواطنين من رسائل "تهكير".. فيديو

مواطنون يتعرضون "للتهكير" عبر رسائل وهمية تسيطر على هواتفهم وتسرق اموالهم وحساباتهم.



يتعرض مواطنون لعمليات نصب واحتيال من خلال رسائل نصية تصل لارقامهم او تطبيقات مواقع التواصل التابعة لهم، الضحية وبضغطة واحدة يتعرض لسرقة محتويات هاتفه او حسابه المالي اذا تطور الامر.



ماذا قالت هيأة الاعلام والاتصالات بهذا الشأن؟.. التفاصيل في هذا الفيديو من السومرية.