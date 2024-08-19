اعتقال شخص كان يروم توزيع منشورات لفكر "منحرف" على الزائرين في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الخطط الأمنية المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتعزيز الامن والاستقرار وتهيئة الاجواء الآمنة لأداء مراسم الزيارة الأربعينية واداء الشعائر الحسينية ومتابعة الحركات المتطرفة التي من شأنها بث الفرقة والكراهية بين افراد المجتمع، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة (الخامسة) شرطة اتحادية ومن خلال جهود استخبارية مكثفة، من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته منشورات تروج لإحدى الحركات الفكرية المنحرفة وبالجرم المشهود وذلك في منطقة (الشعب) شمالي العاصمة".وأضافت القيادة، أن "المتهم كان في نيته توزيعها على الزائرين المتوجهين سيراً على الاقدام صوب مدينة كربلاء المقدسة"، مشيرة الى "تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".