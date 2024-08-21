متفجرات داعش تشكل 9% من المساحات الملغومة في حروب العراق الاخرى

وقال مدير إعلام الدائرة، مصطفى حميد مجيد، إن "حجم المساحة الملوثة بالألغام التي زرعتها عصابات داعش الإرهابية أثناء سيطرتها على بعض المحافظات، بلغ بحدود 18 كيلو مترا في محافظة صلاح الدين، و26 كيلو مترا في محافظة نينوى، بالإضافة الى تلوث يصل إلى 181 كيلومترا في محافظة الأنبار، وبحدود 300 كيلو متر في محافظة ديالى".وبين مجيد، أن "الجهود مستمرة لرفع وإزالة التلوثات من قبل كوادر دائرة شؤون الألغام، إلى جانب مساندة الجهات الدولية وبعض الوزارات والدوائر الحكومية".وكان اجمالي المساحات الملوثة بالالغام والمخلفات الحربية في العراق من مختلف الازمان والحروب الماضية، تبلغ اكثر من 6 الاف كيلومتر مربع، تم تطهير حوالي 4 الاف كيلومتر، وتبقى اكثر من الفي كيلومتر مربع ملوثة حتى الان.هذا يعني ان المساحات التي لوثتها داعش تعادل 9% من اجمالي المساحة الملوثة في حروب العراق المختلفة للسنوات الماضية.