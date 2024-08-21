مسلحون بزي عسكري يقتحمون منزلا ويقتلون عائلة كاملة في سامراء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عائلة مكونة من أم وخمسة أطفال بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية شمالي سامراء".وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن مقتل جميع أفراد العائلة، فيما لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى ان "القوة الأمنية شنت حملة بحث وتفتيش بحثا عن الجناة".